Vorstellung des WOLL-Verlags auf der Website www.literaturlandwestfalen.de

„Aus der Region – für die Region“ ist Anspruch und Ziel der Arbeit des WOLL-Verlags, der sich Anfang 2012 aus dem im Herbst 2011 erstmals erschienenen WOLL-Magazin (Worte, Orte, Land und Leute) entwickelt hat. Das WOLL-Magazin erscheint viermal im Jahr im gesamten Sauerland und sieht sich als Sprachrohr für die Region und die Sauerländer Lebensart.

Das erste im WOLL-Verlag erschienene Buch von Herbert Knappstein „Ja, bin ich denn der Leo? Alltagssprache im Sauerland“ ist inzwischen in 8. Auflage erschienen. Zu Bestsellern entwickelten sich auch die Romane von Reiner Hänsch „Rotzverdammi“ und „Die Faxen dicke!“ sowie mehrere Bücher des Autors Michael Martin, zuletzt ein Band mit Kurzgeschichten „Willze machen? Isso.“ Im Sommer 2013 erschien der Poesieband „Poesie am Rothaarsteig“, begleitend zum gleichnamigen Projekt der Literarischen Gesellschaft Sauerland/Christine Koch-Gesellschaft im Jahresfestival von literaturland westfalen.

In den vergangenen Jahren hat der WOLL-Verlag zunehmend auch Titel mit überregionalem Bezug veröffentlicht. Darunter „Das Schützenfest abc“ von Peter Menne und Augustin Upmann, ein Bestseller im Verlagsprogramm, der 2022 für „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ nominiert wurde. Etwas aus dem üblichen Verlagsprogramm ragt der Titel „Das Shakespeare Prinzip“ von Andreas Sturm heraus, ein Titel der im gesamten deutschsprachigen Raum seine Leser findet. Das Fachbuch „Das wahre Leben der Bäume“ des Sauerländers Torben Halbe ist als „Buch gegen eingebildeten Umweltschutz“ zum Standardwerk der Forsttechnik und Waldbewirtschaftung geworden. Rottendorf-Preisträger Peter Bürger hat im WOLL-Verlag zwei Titel veröffentlicht. „Feyfhundert Muaren Hiemmelblo“ ein Sammelband mit Mundartgedichten in Sauerländer Platt über Begehren, Liebe und Herzensnot. 2022 erschien der erste Band „Am Anfang war der Hass“ über den Weg des katholischen Priesters und Nationalsozialisten Lorenz Pieper. Das Wörterbuch „Sauerländer Platt – So kuirt de Siuerlänner“, herausgegeben vom Sauerländer Heimartbund, ist bereits in zweiten Auflage erschienen.

Den Autorinnen und Autoren aus dem Sauerland ein Wort und eine Plattform zu geben, ist erklärtes Ziel des regionalen Verlags aus dem beschaulichen Kückelheim, einem 100-Einwohner-Dorf in der Stadt Schmallenberg. Das Produktangebot richtet sich an Sauerländer sowie alle Liebhaber der Region und der Sauerländer Lebensart. Mit dem WOLL-Selbstverlag wird seit 2015 zudem eine Online-Plattform für Autoren aus dem Sauerland und darüber hinaus angeboten, über die einfach, schnell und kostengünstig literarische Werke jeder Art veröffentlicht werden können.Kontakt:Kückelheim 11

57392 Schmallenberg

Anfahrt (Google Maps)E-Mail:info@woll-verlag.deWeb:www.woll-verlag.de

