Seit fast fünf Jahrzehnten ein Sommer voller Musik

Wenn an Sommerabenden die Klänge von Chor, Orgel oder Kammermusik durch die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wormbach ziehen, dann ist das für viele Besucher längst ein fester Bestandteil des Sauerländer Kulturkalenders. Die Wormbacher Sommerkonzerte gehören zu den traditionsreichsten Konzertreihen der Region und finden in diesem Jahr bereits zum 49. Mal statt.



Gegründet wurde die Reihe 1977 von dem Schmallenberger Musiker, Chorleiter und Musikpädagogen Ulrich Schauerte. Was damals mit viel Idealismus und der Idee begann, hochwertige Kirchenmusik auch außerhalb großer Städte erlebbar zu machen, hat sich zu einer festen Institution entwickelt.



Die Kraft der Musik im alten Kirchenschiff

„Wir wollten zeigen, dass große Musik nicht nur in den Konzertsälen der Metropolen zuhause ist“, erinnert sich Ulrich Schauerte. Von Anfang an standen Qualität und musikalische Vielfalt im Mittelpunkt. Neben dem Kammerchor Schmallenberg wirkten im Laufe der Jahre zahlreiche renommierte Solisten, Organisten und Ensembles aus dem In- und Ausland mit.



Die besondere Atmosphäre der romanischen Pfarrkirche trägt wesentlich zum Erfolg der Konzertreihe bei. Die Verbindung aus außergewöhnlicher Akustik, historischem Kirchenraum und anspruchsvoller Musik macht jeden Konzertabend zu einem besonderen Erlebnis.



Die Faszination bleibt

Vieles hat sich seit den Anfängen verändert. Das Freizeitangebot ist größer geworden, klassische Musik konkurriert heute mit einer Vielzahl anderer kultureller Angebote. Dennoch gelingt es den Wormbacher Sommerkonzerten bis heute, Menschen zu begeistern. „Kirchenmusik verlangt Aufmerksamkeit und Zeit“, sagt Schauerte. „Aber gerade darin liegt ihre besondere Kraft. Wer sich darauf einlässt, wird reich beschenkt.“



Die Konzerte sind dabei nie stehen geblieben. Neben Werken von Bach, Händel,

Mozart oder Haydn finden sich immer wieder neue Programmideen, ungewöhnliche Besetzungen und musikalische Entdeckungen. So gelingt es, Tradition und Gegenwart miteinander zu verbinden.



Wenn Anfang Juli die neue Konzertsaison beginnt, wird erneut deutlich werden, warum die Wormbacher Sommerkonzerte seit Jahrzehnten bestehen: weil sie weit mehr sind als eine Konzertreihe. Sie sind ein kultureller Treffpunkt, ein Ort der Begegnung und ein lebendiger Beweis dafür, dass große Musik auch im Sauerland eine Heimat hat.



Vom 5. Juli bis 30. August finden neun Konzerte, jeweils am Sonntag um 19:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. Mehr Infos hier: www.wormbacher-sommerkonzerte.de