Workshops für Kinder und Jugendliche: Kulturrucksack 2026 startet

Der Kulturrucksack ist wieder vollgepackt mit spannenden kostenfreien Workshops zum Erkunden, Mitmachen und Kreativsein für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. In unserer Region ist er ab sofort sogar noch besser gefüllt, denn neben Arnsberg und Meschede sind auch Schmallenberg und Sundern seit 2021 mit dabei. Die Broschüren mit dem aktuellen Programm für 2026 sind druckfrisch und werden im Stadtgebiet verteilt. Digital sind hier die Kurse zu finden unter dem Link: https://www.kulturrucksack.nrw.de/kommune/Staedteverbund-Arnsberg-Meschede-Sundern-Schmallenberg



Angebote im Überblick



Montag, 30.03.2026 und Donnerstag, 02.04.2026 jeweils von 15:00-18:00 Uhr

Schöne Schalen – gestalten mit Ton



In diesem Workshop wird mit der Dozentin Stephanie Roth eine Schale aus Ton hergestellt. Die Schalen können in unterschiedlichen Formen erstellt werden. Nach dem Trocknen können sie beliebig farbig gestaltet werden. Die Anmeldung erfolgt über das Familienbüro Arnsberg, Tina Roth, unter Tel. 0151 5769 1725 oder c.roth@arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet im Atelier von Stephanie Roth in der Sauerstraße 5, in 59821 Arnsberg statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche und entspreche strapazierfähige Kleidung mitgeben.



Dienstag, 31.03.2026 und Mittwoch, 01.04.2026 jeweils von 10:00-13:00 Uhr

Leuchtende Engel – Lightpainting erleben mit Ralf Litera



Zwei Tage lang wird in diesem Kurs mit Ralf Litera die magische Welt des Lightpaintings entdeckt. Mit Licht, Farben und Kameras werden leuchtende Bilder in der Dunkelheit gemalt. Am zweiten Tag werden eigene Engel aus Licht erstellt. Zum Schluss wird alles in einer kleinen Ausstellung gezeigt. Die Anmeldung erfolgt über das Kinder- und Jugendzentrum Neheim unter Tel. 02932 9008 540. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet in der Goethestraße 19, in 59755 Arnsberg statt.



Mittwoch, 08.04.2026 und Donnerstag, 09.04.2026 jeweils von 12:00-16:00 Uhr

Schon gehört? Ein kreatives Hörspiel



Hier wird die Möglichkeit geboten, mit Silas Eifler und Christian Klüter in die Welt des Hörspiels einzutauchen. Es werden eigene musikalische Ideen entwickelt und das Schreiben, Sprechen sowie gemeinsames Musizieren gefördert. Die Anmeldung erfolgt über das katholische Jugendbegegnungszentrum Liebfrauen Arnsberg (JBZ) unter Tel.: 02931 16409 oder info@jbz-arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet in der Ringlebstraße 12, in 59821 Arnsberg statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche mitgeben.



Donnerstag, 09.04.2026 und Freitag, 10.04.2026 jeweils von 11:00-16:00 Uhr

Hands on clay – zaubere Dir Dein Geschirr aus Ton



Dieser Workshop richtet sich an alle, die es lieben kreativ zu sein. Zusammen mit Laura Vento von cerAmore ceramics wird ein zweiteiliges Geschirrset hergestellt. Es wird alles beigebracht, was man für die Arbeit mit Ton wissen muss. Die Anmeldung erfolgt über das katholische Jugendbegegnungszentrum Liebfrauen Arnsberg (JBZ) unter Tel.: 02931 16409 oder info@jbz-arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet bei CerAmore ceramics in der Ruhrstraße 5, in 59821 Arnsberg statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche und entspreche strapazierfähige Kleidung mitgeben.



Am 11.04., 12.04. und 18.04.2026 – jeweils von 12:30-15:30 Uhr

Theater & Impro-Workshop



In diesem Workshop werden verschiedene Rollen gespielt und das szenische Spiel ausprobiert. Ziel ist es, Selbstbewusstsein, Ausdrucksfähigkeit und Teamarbeit zu stärken. Die Anmeldung erfolgt über das katholische Jugendbegegnungszentrum Liebfrauen Arnsberg (JBZ) unter Tel.: 02931 16409 oder info@jbz-arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet im kath. Jugendbegegnungszentrum Liebfrauen Arnsberg, in der Ringlebstraße 12, in 59821 Arnsberg statt. Für die Pausen bitte den Jugendlichen eine Trinkfasche mitgeben.



Freitag, 17.04.2026 von 15:00-18:00 Uhr

Mutboard – Dein Bild für Mut & Richtung

Das Mutboard wird mit Bildern, Farben, Worten und Symbolen erstellt. Zusammen mit Marle Wengen werden Collagen als Anker für den Alltag, die Mut machen und stärken sollen erstellt. Die Anmeldung erfolgt über das Jugendzentrum Hüsten unter Tel.: 02932 892 301 oder c.mueller@arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet im Atelier „Marle Marie – Raum für Entwicklung“ in der Graf-Gottfried-Straße 70a, in 59755 Arnsberg-Neheim statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche und entspreche strapazierfähige Kleidung mitgeben.

09.06. und 23.06.2026 jeweils von 16:00-19:00 Uhr und 13.06.2026 von 14:00-18:00 Uhr:

Tierisch gute Fotos – Fotos, Kunst und gute Taten



Zusammen mit der Fotografin Katrin Kaiser geht es auf dem TaCa´s Seelenhof darum, mit Requisiten und Kreativität einzigartige Postkartenmotive für einen guten Zweck zu erstellen. Die Anmeldung erfolgt über Alexandra van der Burg unter Tel.: 0160 9170 6378 oder a.vanderburg@arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet im Jugendzentrum Hüsten am Berliner Platz 5, in 59759 Arnsberg. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche, strapazierfähige und witterungsentsprechende Kleidung mitgeben.



Aktionstag des Kulturrucksacks NRW: Samstag, 11.07.2026 ab 10:30 Uhr im Sauerland-Theater Arnsberg: Kulturrucksack unterwegs



Ein Tag im Sauerland-Theater zusammen mit anderen Kindern aus unserer Region: An diesem Tag gibt es einen Einblick hinter die roten Vorhänge der großen Bühne. Mit dem Bus geht es von Schmallenberg und Meschede nach Arnsberg. Dort warten folgende Angebote rund um das Thema Theater:



Beatbox Workshop mit Loopstation

Hier werden Beatbox-Techniken und der Umgang mit einer Loopstation erlernt. Beim beatboxing werden Scratches, Schlagzeugrhythmen mit dem Mund, der Nase und dem Rachen imitiert. Die Loopstation nimmt diese auf. Gemeinsam werden so erste Songs und Sound-Landschaften kreiert.



Verrücktes Bühnenbild – Digitale Malerei

Hier entsteht ein digitales Bühnenbild: Ortsunabhängig wird über digitale Malerei abenteuerliche Räume für die Schauspieler erschaffen. iPads mit Grafikprogrammen und Beamer kommen hier zum Einsatz.



Bühnen-Bild – Großformatige Kunst

Digitales trifft auf Reales: Großformatige Malereien und Objekte ergänzen das Bühnenbild. Kulisse und Schauspielerei ergeben zusammen große Bühnenkunst.



Breaking-Workshop – Tanz

Es werden verschiedene Breakdance-Styles erlernt und eine gemeinsame Tanzchoreographie erarbeitet. Am Schluss wird alles auf der großen Bühne präsentiert.



Impro-Theater-Workshop

Spontanität und Rampenlicht stehen hier im Mittelpunkt. Beim Impro-Theater geht es darum, ohne festen Plan und Auswendiglernen Theater zu spielen.



Anmeldung über:



Stadt Arnsberg, Kathrin Brandt, Tel. 02932 201 1327 oder k.brandt@arnsberg.de

Stadt Meschede, Anne Wiegel, Tel. 0291 205 164 oder anne.wiegel@meschede.de

Stadt Schmallenberg, Beate Herrmann , Tel. 02972 9894 216 oder post@jugendkunstschule.info

Stadt Sundern, Uta Koch, Tel. 02933 81 209 oder u.koch@stadt-sundern.de



Montag, 20.07.2026 von 11:00-16:00 Uhr

Mach mal blau! – drucke Dein eigenes T-Shirt!



In diesem Workshop wird eine alte Fototechnik erlernt: Cyantopie. Gemeinsam werden Fotochemikalien gemischt und coole Designs auf T-Shirts gedruckt. Am Ende darf jeder sein selbstbedrucktes T-Shirt mit nach Hause nehmen. Die Anmeldung erfolgt über den Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen unter Tel.: 02931 5483 440 oder jugendtreffgierskaempen@gmx.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet im Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen im Alten Feld 34, in 59821 Arnsberg statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche und entspreche strapazierfähige Kleidung mitgeben.



Dienstag, 21.07.2026 von 14:00-17:00 Uhr

Auf digitale Zeitreise – ins Sauerland-Museum Arnsberg



Das Sauerland-Museum Arnsberg lädt auf eine spannende Zeitreise ein. Mit Hilfe digitaler Bildbearbeitung hat man die Möglichkeit, Teil der Geschichte zu werden. Ob Steinzeitlagerfeuer, als Ritter oder Mitglied einer Adelsfamilie, hier erlebt man historische Szenen hautnah! Die Anmeldung erfolgt über den Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen unter Tel.: 02931 5483 440 oder jugendtreffgierskaempen@gmx.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren und Treffpunkt ist der Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen im Alten Feld 34, in 59821 Arnsberg. Gemeinsam geht man dann ins Sauerland-Museum des HSK, wo der Kurs stattfindet.



Montag, 27.07.2026 von 14:00-17:00 Uhr und Freitag, 31.07.2026 von 10:00-13:00 Uhr

Rap Projekt mit Philta West – gestalte Deinen eigenen Rapsong!



Hier wird es musikalisch: Beats checken, Sounds finden und eigene Texte schreiben. Gemeinsam mit Philta West werden Rhythmus und Technik erlernt und ein eigener Song in einem professionellen Tonstudio aufgenommen. Die Anmeldung erfolgt über den Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen unter Tel.: 02931 5483 440 oder jugendtreffgierskaempen@gmx.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren und findet im Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen im Alten Feld 34, in 59821 Arnsberg statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche mitgeben.



Montag 03.08. – 05.08.2026 jeweils von 10:00-15:00 Uhr

Graffiti Workshop – Street Art meets Freibad



Farben raus, Kreativität an! Im Freibad Storchennest werden drei Tage lang Spraytechniken erlernt, eigene Motive entwickelt und eigene Kunstwerke gestaltet. Es sind keine Vorkenntnisse nötig – nur Lust auf Farbe und Spaß! Die Anmeldung erfolgt über den Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen unter Tel.: 02931 5483 440 oder jugendtreffgierskaempen@gmx.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren und findet im Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen im Alten Feld 34, in 59821 Arnsberg statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche und entspreche strapazierfähige Kleidung mitgeben.



Dienstag, 08.09.2026 bis Donnerstag, 10.09.2026 jeweils von 15:00-18:00 Uhr

Steingarten – Bildhauer-Workshop



Zusammen mit Christina Roth werden in diesem Kurs mit Hammer und Meißel Dekorationen aus Sandstein hergestellt. Ob Herz, Tier oder lustiges Gesicht – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Anmeldung erfolgt über das Familienbüro Arnsberg unter Tel.: 0157 5169 1725 oder c.roth@arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet in der Küerbicker Straße 9, in 59519 Möhnesee statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche und entspreche strapazierfähige Kleidung mitgeben.



Montag, 19.10.2026 und Dienstag, 20.10.2026 jeweils von 13:00-17:00 Uhr:

Mangawonderart – Zeichenkurs Manga Comic



In diesem Kurs dreht sich alles ums Zeichnen: Hier werden eigene Comic- und Mangafiguren entworfen, Mimik, Bewegung und Perspektive geübt. Von magischen Wesen bis zu Wunderwelten – hier wird das Zeichnen zum Abenteuer! Die Anmeldung erfolgt über das Jugendzentrum Hüsten unter Tel.: 02932 892 301, Mobil: 0160 9343 4613 oder c.mueller@arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren und findet am Berliner Platz 5, in 59759 Arnsberg statt.



Mittwoch, 28.10.2026 und Freitag 30.10.2026 jeweils von 11:00-14:00 Uhr

Sequenze – Skate, Foto & Textildesign



Im Workshop „Sequenze“ werden Bewegungen kreativ mit Kamera und iPad fotografiert. Anschließend werden mit Perspektive, Timing und Bildausschnitten experimentiert und die Aufnahmen digital bearbeitet. Am Ende werden die Aufnahmen zu T-Shirt Designs. Die Anmeldung erfolgt über das Jugendzentrum Hüsten unter Tel.: 0160 9344 5706 oder s.fleischer@arnsberg.de. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet in der Ensestraße 1-9, in 59469 Ense statt. Bitte den Jugendlichen eine Trinkflasche und entspreche strapazierfähige Kleidung mitgeben.



Weitere Auskünfte zum Kulturrucksack NRW erteilt Kathrin Brandt per E-Mail unter k.brandt@arnsberg.de.



Der Kulturrucksack Hochsauerland ist ein Verbund der Städte Arnsberg, Meschede, Sundern und Schmallenberg.



Der Kulturrucksack NRW wird durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen gefördert. In Arnsberg wird das Programm koordiniert vom Kulturbüro der Stadt Arnsberg.