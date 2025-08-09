WOLLiger Sommer im Glas

Wenn sich Sauerländer Lebensfreude mit sprudelnder Kurort-Frische trifft, dann kommt dabei was Feines raus: der WOLL-TalVital-Sommer-Cocktail! Kreiert wurde der prickelnde Zaubertrunk von niemand Geringerem als dem Gastro-Leiter des Landhotels Voss: Gabriel Bazaga Mena, ein Mann, der mehr über Eiswürfel weiß als andere über ihre Schwiegermutter.



Mit einem Spritzer WOLL-Liebe, einem Hauch TalVital-Leichtigkeit und einer geheimen Zutat (vermutlich Glitzerstaub aus dem Kurpark), bringt der Cocktail Sonne ins Herz und Feierlaune in die Füße. Ob beim Dorffest, auf der Schützenbank oder nach einer Kneipp-Kur. Dieser Drink sagt: „Sauerland, ich hab dich gern!“

Also Glas hoch, Augen zu und genießen: Das schmeckt nach Urlaub, Heimat und einem guten Grund, gleich den nächsten zu bestellen. Prost! Auf einen Sommer, der so spritzig ist wie der WOLL-TalVital-Cocktail selbst!

Und so lässt sich ein WOLLiger Sommer-Cocktail zaubern – natürlich auch mit Promille möglich! Einfach Sekt mit Alkohol nehmen:



– Viel Eis!

– 4 cl Bella Limoncello crema alkoholfrei

– 12 cl Landhotel Voss Hausmarke Sekt alkoholfrei (trocken) – man kann natürlich auch einen spritzigen WOLL-Sekt oder eine andere Marke nehmen

– 4 cl Tonic

– ein guter Schuss spritziges TalVital-Wasser oder auch ein anderes, frisches Sauerländer Naturwasser

– ein Spritzer Zitrone und eine Zitronenscheibe als Garnitur mit einen Zweig Basilikum (Minze geht auch) aus Nachbarsgarten – fertich, woll!