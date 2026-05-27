WOLLcast Platt-Happen: „Platt kuiern“

Warum Platt mehr ist als nur ein Dialekt

Platt gehört zum Sauerland wie Berge, Wälder und Wasser. Und doch verschwindet die Sprache unserer Großeltern vielerorts immer mehr aus dem Alltag. Genau deshalb startet WOLLcast jetzt die neue Reihe „Platt-Happen… serviert von Markus Hiegemann“

In der ersten Folge erinnert Markus Hiegemann daran, dass Platt eben nicht einfach nur ein Dialekt ist, sondern eine eigenständige Sprache mit jahrhundertealter Geschichte. Im Mittelpunkt steht das Stück „Platt kuiern“ von Anton Müller aus Eslohe-Bremke – vorgetragen von Walter Schulte, dem langjährigen Leiter des plattdeutschen Arbeitskreises Eslohe.

Die Folge ist eine kleine Liebeserklärung an das Sauerländer Platt – und eine Einladung, einfach mal wieder „Platt zu sprechen“.

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