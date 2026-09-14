Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Platt-Happen: „De Rothaarsteyg“

In dieser Folge erinnert Markus Hiegemann an den Briloner Karl-Heinz „Kalli“ Schreckenberg, ein echtes Briloner Urgestein und leidenschaftlicher Sauerländer. Als Malermeister und humorvoller Unterhalter war er weit über seine Heimatstadt hinaus bekannt.

14. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: WOLLcast

Eine heitere Wanderung auf Platt mit Kalli Schreckenberg

In dieser Folge erinnert Markus Hiegemann an den Briloner Karl-Heinz „Kalli“ Schreckenberg, ein echtes Briloner Urgestein und leidenschaftlicher Sauerländer. Als Malermeister und humorvoller Unterhalter war er weit über seine Heimatstadt hinaus bekannt. Gemeinsam mit Hannchen Balkenhol gehörte er zu den ersten Sprechern der plattdeutschen Sendung „Du bist platt“.

Kalli Schreckenbergs Liebe zum Sauerland zeigt sich auch in seinem humorvollen Gedicht über den Rothaarsteig. Mit viel Witz nimmt er uns mit auf eine Wanderung von Brilon über den Borberg und die Lange Heide bis zu den Bruchhauser Steinen.

Eine heitere Hommage an den Rothaarsteig, das Sauerland und einen unvergessenen Briloner: Karl-Heinz „Kalli“ Schreckenberg. 

Quelle: privat

Mehr Platt-Happen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Platzhalter für Autorenbild

Hiegemann, Markus

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

WOLL Magazin SAUERLAND
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
WOLL online!
7. Juli 2021 | < 1 Minute Lesezeit
Glaube Sitte Heimat Das Buchcover
Kunst und Kultur
Glaube, Sitte, Heimat – Ein Schwank vom Schützenfest
6. Juni 2024 | < 1 Minute Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
WOLLcast Pauerland: Neuer Bürgermeister. Große Aufgaben. Enge Spielräume.
25. Dezember 2025 | < 1 Minute Lesezeit