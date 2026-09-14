WOLLcast Platt-Happen: „De Rothaarsteyg“

Eine heitere Wanderung auf Platt mit Kalli Schreckenberg

In dieser Folge erinnert Markus Hiegemann an den Briloner Karl-Heinz „Kalli“ Schreckenberg, ein echtes Briloner Urgestein und leidenschaftlicher Sauerländer. Als Malermeister und humorvoller Unterhalter war er weit über seine Heimatstadt hinaus bekannt. Gemeinsam mit Hannchen Balkenhol gehörte er zu den ersten Sprechern der plattdeutschen Sendung „Du bist platt“.

Kalli Schreckenbergs Liebe zum Sauerland zeigt sich auch in seinem humorvollen Gedicht über den Rothaarsteig. Mit viel Witz nimmt er uns mit auf eine Wanderung von Brilon über den Borberg und die Lange Heide bis zu den Bruchhauser Steinen.

Eine heitere Hommage an den Rothaarsteig, das Sauerland und einen unvergessenen Briloner: Karl-Heinz „Kalli“ Schreckenberg.

Quelle: privat

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