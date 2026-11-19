Interview mit Pater Abraham Fischer

Er arbeitet mit Feuer und Metall – und mit den Fragen, die Menschen im Innersten bewegen. Pater Abraham Fischer ist Benediktinermönch der Abtei Königsmünster in Meschede, Priester, Schmiedemeister und Seelsorger.

Im Gespräch mit Hermann Hoffe erzählt er, warum er als junger Mönch lieber in die Schmiede als in den Klostergarten wollte und dort tatsächlich Feuer fing. Er erklärt, was junge Menschen im Handwerk fürs Leben lernen können und weshalb selbst ein einfacher Handlauf Ausdruck von Nächstenliebe sein kann.

Weitere Themen sind die Himmelsleiter in Wormbach, das Festhaltekreuz und die Verbindung von Gebet und Arbeit. Persönlich wird es bei den Fragen nach Abschied, Trauer und Trost: Was macht ein Grabzeichen für die Hinterbliebenen wertvoll? Warum sollten wir über das Lebensende sprechen? Und was gibt Pater Abraham selbst Hoffnung?

Ein Gespräch mit Tiefgang, anschaulichen Geschichten und Humor – über das Handwerk und die Kunst, Menschen nahe zu sein.

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