WOLLcast Pauerland: Windkraft im Wald – was gewinnen wir, was verlieren wir?

Prof. Dr. Andreas Schulte im Gespräch

Die Energiewende verändert das Sauerland. Auf bewaldeten Höhenzügen entstehen Windenergieanlagen, die klimafreundlichen Strom liefern sollen – und zugleich Fragen nach den Folgen für Natur, Landschaft und das Leben in unseren Dörfern aufwerfen.

In dieser Folge von WOLLcast Pauerland spricht Hermann Hoffe mit Prof. Dr. Andreas Schulte. Der Waldökologe und Forstwissenschaftler war von 2003 bis 2023 Inhaber des Lehrstuhls für Waldökologie, Forst- und Holzwirtschaft an der Universität Münster. Den Ausbau der Windenergie im Wald betrachtet er kritisch.

Welche Eingriffe bedeuten Fundamente, Zufahrten und Rodungen für Waldböden und Wasserhaushalt? Wie lassen sich Klimaschutz, Artenschutz und der Erhalt unserer Kulturlandschaft miteinander vereinbaren? Welche Rolle spielen wirtschaftliche Interessen – und wie können Bürger bei Entscheidungen über ihre Heimat mitwirken?

Ein Gespräch über die Perspektive eines kritischen Wissenschaftlers, über Chancen und Konflikte der Energiewende und die Frage, welchen Weg das Sauerland einschlagen sollte.

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