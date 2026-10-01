WOLLcast Pauerland: Windenergie im Sauerlands

Rafael Schröder im Gespräch

Wie viel Windenergie verträgt das Sauerland – und welchen Nutzen haben die Menschen vor Ort davon? Im WOLLcast Pauerland spricht Rafael Schröder aus Bödefeld über zusätzliche Windenergieanlagen, Einnahmen für Stadt und Dörfer, Klimaschutz und die Eingriffe in Natur und Landschaft.

Windenergie gehört derzeit zu den kontrovers diskutierten Themen im Sauerland. Besonders deutlich wird das rund um den Habichtscheid bei Bödefeld. Dort sind drei Windenergieanlagen vorgesehen. Rafael Schröder, Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Schmallenberg, hätte es begrüßt, wenn auf städtischen Flächen zwei weitere Anlagen ermöglicht worden wären.

Im WOLLcast Pauerland erläutert der Wirtschaftsingenieur und Energiemanager, warum er zusätzliche Windenergieanlagen befürwortet. Dabei geht es unter anderem um mögliche Einnahmen für die Stadt Schmallenberg und die betroffenen Orte, um regional erzeugte Energie und um den Klimaschutz.

Schröder verschweigt dabei die Gegenargumente nicht. Windenergieanlagen verändern das Landschaftsbild, benötigen Flächen und greifen in Natur und Umwelt ein. An einer Stelle des Gesprächs formuliert er bemerkenswert deutlich:

„Ein Windrad zu bauen ist nicht nachhaltig. Es ist die nachhaltigere Alternative, die wir haben.“

Auch die Argumente der Windkraftkritiker müssten ernst genommen werden, sagt Schröder. Gleichzeitig wirbt er dafür, Nutzen und Belastungen gegeneinander abzuwägen.

Im Gespräch geht es außerdem um mögliche kommunale Einnahmen, die Beteiligung der Orte, Eingriffe in den Wald, Rückbau und Repowering, Versorgungssicherheit, Dunkelflauten, Batteriespeicher und die Frage, wie eine sachliche Diskussion zwischen Befürwortern und Kritikern gelingen kann.

WOLL möchte mit dem Gespräch unterschiedliche Argumente zur Windenergie hörbar machen. Rafael Schröder vertritt dabei die Sicht eines Befürworters, der zusätzliche Windenergieanlagen am Habichtscheid unterstützt. Andere Positionen gehören ebenso zu dieser Debatte.

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