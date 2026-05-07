WOLLcast Pauerland: Windenergie im Sauerland

Chance oder Einschnitt in unsere Heimat

Das Sauerland steht im Mittelpunkt einer der emotionalsten Debatten unserer Zeit. Überall entstehen neue Windenergieanlagen – auf Höhenzügen, in Wäldern, mitten in unserer Landschaft. Für die einen ein notwendiger Schritt in Richtung Energiewende, für andere ein massiver Eingriff in Natur, Lebensqualität und das, was unsere Heimat ausmacht. In dieser Folge des WOLLcast Pauerland sprechen wir darüber, was wirklich passiert. Wer entscheidet? Wer profitiert? Und welche Folgen hat das für das Sauerland? Zu Gast sind zwei Stimmen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen: Peter Wilhelm Borbet aus Hallenberg, engagiert in der Bürgerinitiative HSK Gegenwind, und Energieexperte Thomas Mock. Es geht um Fakten, Perspektiven – und um die Frage: Wird das Sauerland zum Windindustriegebiet oder leisten wir hier einen notwendigen Beitrag zur Zukunft?

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