Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Weltmeister mit über 80

Dr. Eberhard Linke, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und das nicht im Schubkarenrennen auf dem Schützenfest, sondern im Laufen, Weitsprung und im Dreisprung ist heute im WOLLcast Studio zu Gast.

30. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Der Leichtathlet Dr. Eberhard Linke

Dr. Eberhard Linke, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und das nicht im Schubkarenrennen auf dem Schützenfest, sondern im Laufen, Weitsprung und im Dreisprung ist heute im WOLLcast Studio zu Gast. Das alles in einem Alter, in dem sonst eher die Rede von Ausruhen und Sitzen ist. Wir sprechen mit Dr. Eberhard Linke, Jahrgang 1944, über Training, Titel und Träume und vielleicht auch, ob er noch Zeit hat für ein gepflegtes Bierchen nach dem Sport.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

Weitere Beiträge ansehen
Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
Weitere Fotos ansehen

Weitere Artikel:

Mehr Luft Foto: Pixabay
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Mehr Luft
26. Dezember 2021 | 2 Minuten Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Guten Morgen, Sauerland!
15. Januar 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Bild von Insa Osterhagen auf Pixabay
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
„Kitzken“ ist kein junges Reh sondern ein „bisschen“
26. Januar 2023 | < 1 Minute Lesezeit