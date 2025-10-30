WOLLcast Pauerland: Weltmeister mit über 80

Der Leichtathlet Dr. Eberhard Linke

Dr. Eberhard Linke, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und das nicht im Schubkarenrennen auf dem Schützenfest, sondern im Laufen, Weitsprung und im Dreisprung ist heute im WOLLcast Studio zu Gast. Das alles in einem Alter, in dem sonst eher die Rede von Ausruhen und Sitzen ist. Wir sprechen mit Dr. Eberhard Linke, Jahrgang 1944, über Training, Titel und Träume und vielleicht auch, ob er noch Zeit hat für ein gepflegtes Bierchen nach dem Sport.

