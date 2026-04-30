WOLLcast Pauerland: Walter Mennekes

Das schönste Bier meines Lebens und andere Geschichten

„Das schönste Bier meines Lebens.“

Was wie eine kleine Geschichte klingt, erzählt viel über Haltung, Verantwortung und das, was wirklich zählt. In der neuen Folge des WOLLcast Pauerland sprechen wir mit Walter Mennekes – Unternehmer, Familienmensch und überzeugter Sauerländer. Es geht um seinen Lebensweg: vom „Lausbub“ zum Weltmarktführer. Um die Kraft von Familie – und die besondere Rolle seiner Frau an seiner Seite. Um Verantwortung im Unternehmen und darüber hinaus. Und um die Frage, warum das Sauerland mehr ist als nur ein Ort. „Ich bin in über 100 Ländern gewesen – am schönsten ist die Autobahn nach Hause.“ Ein Gespräch über Bodenständigkeit, Humor und echte Werte.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.