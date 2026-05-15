WOLLcast Pauerland: Wald. Wildnis. Wirtschaft. WOLLgefühl.

Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Und wie gelingt das Zusammenspiel von Mensch, Natur, Tierwelt und Nutzung?

In der neuen Folge des WOLLcast Pauerland sprechen Hermann Hoffe, Michael Keuthen, Hubert Koch und Klaus-Peter Kappest über ein Thema, das das Sauerland bewegt wie kaum ein anderes: unseren Wald.

Es geht um stille Morgenstunden auf der Hochheide, um Biodiversität und Bewirtschaftung, um Wisente, Wölfe und Wirtschaftswald. Um Emotionen, Erfahrungen und gesunden Menschenverstand. Und um die große Frage: Wie können Mensch und Natur auch künftig gemeinsam leben? Dabei treffen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander – sachlich, ehrlich, manchmal mit einem Augenzwinkern, aber immer mit großer Liebe zum Sauerland.

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