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WOLLcast Pauerland: Wälder, Wölfe und Wisente im Rothaargebirge

Der ehemalige Oberkirchener Revierförster und Waldkennner Michael Keuthen spricht über eines der faszinierendsten Ökosysteme Europas: den Sauerländer Wald, seine Wildtiere und ein Buch, das Lust macht auf Veränderung: „Wälder, Wölfe und Wisente im Rothaargebirge“.

26. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Interview mit Michael Keuthen

Der ehemalige Oberkirchener Revierförster und Waldkennner Michael Keuthen spricht über eines der faszinierendsten Ökosysteme Europas: den Sauerländer Wald, seine Wildtiere und ein Buch, das Lust macht auf Veränderung: „Wälder, Wölfe und Wisente im Rothaargebirge“. Michael Keuthen nimmt seine Leser und Hörer mit auf eine Reise durch grüne Räume, alte Lebensweisen und neue Chancen für die heimische Natur – eine Reise voller spannender Einsichten, überraschender Perspektiven und Inspiration für das eigene Erleben von Wald und Wildnis.

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