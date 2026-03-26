WOLLcast Pauerland: Wälder, Wölfe und Wisente im Rothaargebirge

Interview mit Michael Keuthen

Der ehemalige Oberkirchener Revierförster und Waldkennner Michael Keuthen spricht über eines der faszinierendsten Ökosysteme Europas: den Sauerländer Wald, seine Wildtiere und ein Buch, das Lust macht auf Veränderung: „Wälder, Wölfe und Wisente im Rothaargebirge“. Michael Keuthen nimmt seine Leser und Hörer mit auf eine Reise durch grüne Räume, alte Lebensweisen und neue Chancen für die heimische Natur – eine Reise voller spannender Einsichten, überraschender Perspektiven und Inspiration für das eigene Erleben von Wald und Wildnis.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.