WOLLcast Pauerland: Von Bäumen und Menschen

Er hat den Wald nicht nur gesehen, sondern ein Leben lang erlebt: Hubert Koch, Förster aus Niedersfeld, Autor und aufmerksamer Beobachter unserer Kulturlandschaft, ist zu Gast im WOLLcast Pauerland.

5. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Hubert Kochs Sicht auf den Wald

Er hat den Wald nicht nur gesehen, sondern ein Leben lang erlebt: Hubert Koch, Förster aus Niedersfeld, Autor und aufmerksamer Beobachter unserer Kulturlandschaft, ist zu Gast im WOLLcast Pauerland. In ruhigen, klaren Worten spricht der über 90-Jährige über Bäume als Lebensgrundlage, über Geduld und Verantwortung, über Fichte und Buche, Sturm und Käfer – und darüber, was wir Menschen vom Wald lernen können.

Ausgehend von seinem Buch „Von Bäumen und Menschen“ entsteht ein Gespräch über Heimat, Zeit und Wandel. Über Wirtschaftswald und Wildnis, über Eingreifen und Loslassen. Und über das stille Glück, einfach unter einem Baum zu stehen und zuzuhören.

Ein WOLLcast für alle, die den Wald lieben – und für jene, die ihn neu verstehen wollen. Kopfhörer auf. Auf in den Wald.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

