WOLLcast Pauerland Video: Neue Heimat – der Rapper Philta West

Philipp Fischer – besser bekannt als Philta West – ist ein echter Sauerländer aus Meschede, der schon mit elf angefangen hat zu rappen. Er gewann 2019 die „Jam Session“ beim deutschlandweiten Rap-Contest Out4Fame, veröffentlichte Songs wie „Rap Tornado“, „Immer noch“ oder „Lokalpatriot“ und kombiniert Lokalstolz mit energiegeladenem Flow. Doch er ist kein typischer Heimat-Rapper, der nur Trecker, Felder und Knackwurst feiert: In seinen Tracks und Videos geht es auch um moderne Alltagskultur – um den Dönerladen an der Ecke, um multikulturelle Begegnungen, um das, was das Sauerland heute ausmacht.
