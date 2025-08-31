WOLLcast Pauerland Video: Neue Heimat – der Rapper Philta West

Magazin für die Sauerländer Lebensart

Er gewann 2019 die „Jam Session“ beim deutschlandweiten Rap-Contest Out4Fame, veröffentlichte Songs wie „Rap Tornado“, „Immer noch“ oder „Lokalpatriot“ und kombiniert Lokalstolz mit energiegeladenem Flow.

31. August 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Philipp Fischer – besser bekannt als Philta West – ist ein echter Sauerländer aus Meschede, der schon mit elf angefangen hat zu rappen. Er gewann 2019 die „Jam Session“ beim deutschlandweiten Rap-Contest Out4Fame, veröffentlichte Songs wie „Rap Tornado“, „Immer noch“ oder „Lokalpatriot“ und kombiniert Lokalstolz mit energiegeladenem Flow. Doch er ist kein typischer Heimat-Rapper, der nur Trecker, Felder und Knackwurst feiert: In seinen Tracks und Videos geht es auch um moderne Alltagskultur – um den Dönerladen an der Ecke, um multikulturelle Begegnungen, um das, was das Sauerland heute ausmacht.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

