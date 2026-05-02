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WOLLcast Pauerland Video: 100 Jahre Gymnasium Schmallenberg (Vollversion)

100 Jahre Gymnasium Schmalenberg bedeuten zwei Städte, in denen diese Schule zu Hause war – zunächst Fredeburg, heute Bad Fredeburg, später Schmallenberg –, viele verschiedene Gebäude und Generationen von Schülern und Lehrern, die gemeinsam Kinder auf das Leben vorbereitet und über ein Jahrhundert hinweg Schwierigkeiten und Höhepunkte miteinander gemeistert haben.

2. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

100 Jahre Gymnasium Schmalenberg. Das bedeutet zwei verschiedene Städte, in denen diese Schule zu Hause war, nämlich zunächst in Fredeburg, dem heutigen Bad Fredeburg, und später in Schmallenberg – das bedeutet viele verschiedene Gebäude, in denen Schüler und Lehrer zu Hause waren – und das bedeutet viele Generationen von Schülern und Lehrern, die gemeinsam die Kinder auf das Leben vorbereitet haben – so gut wie nur irgend möglich in der jeweiligen Zeit, denn wenn man ein Jahrhundert zurückdenkt und überlegt, was da alles passiert ist, gab es viele Schwierigkeiten, aber natürlich auch Höhepunkte gemeinsam zu meistern. Zeitzeugen und Experten berichten in acht Episoden vom Schulalltag in den verschiedenen Epochen und lassen ihn wieder lebendig werden. Hier sind nun die Interviews in voller Länge enthalten.

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