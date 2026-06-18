WOLLcast Pauerland: Veltins Kommunikationschef Ulrich Biene

Warum das Sauerland mehr ist als nur eine Region

Manche Menschen tragen das Sauerland nicht nur im Herzen – sie erzählen es auch. Einer von ihnen ist Ulrich Biene. Als Presse- und Kommunikationschef der Brauerei VELTINS prägt er seit vielen Jahren das Bild einer der bekanntesten Marken des Sauerlandes. Gleichzeitig ist er Journalist, Autor, Heimatkenner und leidenschaftlicher Sammler.

Im WOLLcast Pauerland spricht Ulrich Biene mit Hermann Hoffe über die Kraft von Heimat und Tradition, über die Veränderungen in Medien und Kommunikation, über die Zukunft der Gastronomie und die Bedeutung von Schützenfesten als Orte der Begegnung.

Natürlich geht es auch um Bier – als Kulturgut, als Kommunikationsmittel und als Teil sauerländischer Identität. Außerdem verrät der Autor mehr über seine Leidenschaft für SIKU-Autos, Tankstellengeschichte und die Frage, warum das Sauerland heute besser dasteht, als viele außerhalb der Region glauben.

Ein Gespräch über Menschen, Marken, Brauchtum, Bierkultur und das besondere Lebensgefühl zwischen Bergen, Brauereien und Vereinsheimen.

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