WOLLcast Pauerland: Tourismus in Schmallenberg – Teil 1

Theo Deimann zu Geschichte, Anekdoten und Zukunft

Das Schmallenberger Sauerland ist seit über 150 Jahren Urlaubs- und Tourismusregion. Mehrfach hat es in dieser Zeit sein Gesicht deutlich verändert. Unter anderem bot die kommunale Neugliederung vor genau 50 Jahren die Gelegenheit zu wichtigen, neuen Weichenstellungen. Einer, der die Geschichte des Tourismus kennt wie kein zweiter und der bei diesen Weichenstellungen in den letzten 50 Jahren immer dabei gewesen ist, ist der Hotelier Theo Deimann aus Winkhausen. In einem langen Interview haben wir mit ihm den weiten Bogen geschlagen von der Geschichte des Tourismus im Schmallenberger Sauerland über Anekdoten hinter den Kulissen der kommunale Neugliederung und der Entstehung der Wanderwelt bis zu den Herausforderungen der Gegenwart.

Aufgrund der Länge des Interviews haben wir es in zwei Teile aufgeteilt. In der ersten Folge geht es heute um den Rückblick auf die Geschichte, die Anekdoten aus dem Hintergrund der kommunale Neugliederung und die Herausforderungen der Zukunft. Beim Blick in die Zukunft entwickelt Theo Deimann ganz eigene Ideen, die durchaus auch mal kontrovers betrachtet werden können.

