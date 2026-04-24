WOLLcast Pauerland: Thorben Halbe

Vom wahren Leben der Bäume bis KI

Unsere Wälder sind ein mediales Dauerthema – oft emotional, manchmal kontrovers und immer hochaktuell. Doch wir sprechen nicht nur über Bäume, sondern über das Zusammenspiel von Natur, Wirtschaft, Gesellschaft und Zukunftstechnologien. Mit seinem Erstlingswerk, das wahre Leben der Bäume, hat er bewusst gegen eingebildeten Umweltschutz Stellung bezogen. Er beleuchtet Waldökosysteme, nachhaltige Nutzung und gesellschaftliche Perspektiven, fundiert, kritisch und mit einem Blick über den Tellerrand. Beruflich bewegt er sich heute im Umfeld künstlicher Intelligenz und verbindet damit zwei Welten, die auf den ersten Blick kaum zusammenpassen, Natur und High-Tech. Wir wollen heute verstehen, wie funktioniert moderne Waldwirtschaft wirklich, was läuft in gesellschaftlichen Debatten schief und welche Rolle kann Technologie, insbesondere KI, künftig spielen.

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