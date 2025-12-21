Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Schokolatier Ron Knape

In dieser Folge geht es um Schokolade, nicht irgendeine Schokolade, sondern handgemachte Premium-Schokolade aus der Klostermanufaktur –hergestellt mit viel Liebe, Kreativität und einem feinen Gespür für Aromen.

21. Dezember 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Heute sind wir zum ersten Mal in der Abtei Königsmünster in Meschede, einem Ort, an dem sich Handwerk, Genuss und Glauben auf ganz eigene Art und Weise verbinden. In dieser Folge geht es um Schokolade, nicht irgendeine Schokolade, sondern handgemachte Premium-Schokolade aus der Klostermanufaktur –hergestellt mit viel Liebe, Kreativität und einem feinen Gespür für Aromen. Verantwortlich für diese süße Kunst ist Ron Knape aus Gleidorf: ein leidenschaftlicher Schokolatier, der in der Abtei nicht nur Schokolade gießt, sondern Geschichten erzählt vom Kakao, vom Handwerk und vom guten Geschmack.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

