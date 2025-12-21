WOLLcast Pauerland: Schokolatier Ron Knape

Heute sind wir zum ersten Mal in der Abtei Königsmünster in Meschede, einem Ort, an dem sich Handwerk, Genuss und Glauben auf ganz eigene Art und Weise verbinden. In dieser Folge geht es um Schokolade, nicht irgendeine Schokolade, sondern handgemachte Premium-Schokolade aus der Klostermanufaktur –hergestellt mit viel Liebe, Kreativität und einem feinen Gespür für Aromen. Verantwortlich für diese süße Kunst ist Ron Knape aus Gleidorf: ein leidenschaftlicher Schokolatier, der in der Abtei nicht nur Schokolade gießt, sondern Geschichten erzählt vom Kakao, vom Handwerk und vom guten Geschmack.

