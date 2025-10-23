WOLLcast Pauerland: Sauerland Vision – Digitalisierung in Hotellerie und Gastronomie

mit Andreas Voss und Nils Borgers

Wie verändern digitale Prozesse den Alltag in unseren Hotels und in der Gastronomie? Wo liegen die Chancen und wo vielleicht auch die Stolpersteine? Darüber sprechen wir mit zwei Sauerländern, die beide mitten in diesem Wandel stehen: Andreas Voss, Hotelier vom gleichnamigen Hotel Voss in Saalhausen und mit Nils Borgers, Geschäftsführer von Open Place Networks, einem Unternehmen, das Hotels und Gastronomiebetriebe digital fit macht – vom WLAN bis zum Buchungssystem. Gemeinsam werfen wir auch einen Blick auf die Sauerland-Vision, ein Event am 03.11.2025 in Winterberg, das genau diese Themen bei uns in der Region voranbringt.

