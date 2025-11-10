WOLLcast Pauerland: Ruderin Alexandra Föster

Vom Hennesee zu Olympia

Heute nehmen wir Euch mit an den Hennesee nach Meschede, wo Sport, Leidenschaft und Heimat aufeinander treffen. Unser heutiger Gesprächspartner ist Alexandra Föster, erfolgreiche Ruderin, mehrfache U23-Weltmeisterin und Olympiateilnehmerin. Im Gespräch erzählt sie von ihren Anfängen auf dem Hennesee über Höhen und Tiefen auf dem Weg zur Weltspitze und davon, warum sie trotz internationaler Karriere immer wieder gerne nach Hause ins Sauerland zurückkehrt.

