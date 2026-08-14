WOLLcast Pauerland: Reister Markt 2026

Hinter den Kulissen einer Sauerländer Institution

Seit Generationen gehört der Reister Markt zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender des Sauerlandes. Tausende Besucher erleben Jahr für Jahr die besondere Mischung aus Landwirtschaft, Tradition, Trödelmarkt und gelebter Dorfgemeinschaft.

Doch was steckt eigentlich hinter einer Veranstaltung dieser Größenordnung?

In der neuen Folge des WOLLcast Pauerland sprechen wir mit drei Vorstandsmitgliedern des Reister Markt Vereins. Gemeinsam werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Tierschau, des Trödelmarktes und der Gesamtorganisation. Es geht um Ehrenamt, Herausforderungen, schöne Erinnerungen und darum, warum der Reister Markt bis heute Menschen jeden Alters begeistert.

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