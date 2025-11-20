WOLLcast Pauerland: Olympiasieger Sven Hannawald

Balance, Achtsamkeit und mentale Stärke

Er war einer der größten Skispringer aller Zeiten, Olympiasieger, Weltmeister und der erste Mensch, der alle vier Springen der Vierschanzentournee gewann: Sven Hannawald. Doch nach dem sportlichen Höhenflug folgte der tiefe Fall – Burnout, Rückzug, Neuorientierung. Heute spricht er offen über die Erfahrungen, die ihn gelehrt haben, was wirklich zählt: Balance, Achtsamkeit und innere Stärke.

Im neuen WOLLcast Pauerland spricht Hannawald über seine Karriere, die Schattenseiten des Leistungssports, aber auch über Wege, wie man im Alltag wieder ins Gleichgewicht findet – ob im Spitzensport, im Beruf oder im Familienleben.

Anlass des Gesprächs sind zwei Veranstaltungen der Volksbank Sauerland, die Sven Hannawald am 3. November in Meschede und am 4. November in Attendorn als Gastredner zu erleben war. Dort begeisterte er hunderte Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinem Vortrag „Mehr Gesundheit durch Balance und Achtsamkeit“.

Wer den sympathischen Ex-Skispringer noch einmal in Ruhe hören möchte, findet im WOLLcast eine besonders persönliche und inspirierende Begegnung – aus dem Sauerland, für das Sauerland.

