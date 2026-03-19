WOLLcast Pauerland: Neue Ausgrabungen auf den Bruchhauser Steine

Spuren eines uralten Rituals

Die Bruchhauser Steine sind nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes ein herausragendes Landschaftsmerkmal des Sauerlandes; sie sind auch kulturell von überregionaler Bedeutung. Neuste Ausgrabungen haben jetzt erstmals Hinweise auf ein uraltes Ritual aus der Eisenzeit erbracht, das auf den Bruchhauser Steinen wahrscheinlich eine überregional bedeutende Rolle gespielt hat.

Darüber, aber nicht nur darüber, sprechen wir heute mit den Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und mit zwei Vertretern der Stiftung Bruchhauser Steine, mit Mitgliedern der Familie von Fürstenberg-Gaugreben.

Drei Themenschwerpunkte gilt es zu besprechen: An erster Stelle sind das natürlich die neuen Erkenntnisse und das nun erstmals archäologisch greifbare Ritual. An zweiter Stelle ist es dann aber auch die Frage: Was hat eigentlich ein Hobby-Sondengänger zu diesen neuen Erkenntnissen beigetragen und was muss man beachten, wenn man selber Interesse daran hat, vielleicht mit einem Metalldetektor zur Archäologie in Westfalen etwas beizutragen. Was ist legal? Was ist illegal? Und als Drittes werden wir uns darüber unterhalten, was es eigentlich mit der Stiftung Bruchhauser Steine auf sich hat, wie ist sie entstanden und was sind heute ihre Aufgaben?

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