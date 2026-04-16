WOLLcast Pauerland: Musik, Licht und viel Herzblut

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Es ist bald wieder soweit: die Night of Sounds steht bevor. In Schmallenberg findet das große Konzert statt, das Symphoniekonzert, das Opernkonzert, das Musical-Konzert, das Filmmusikkonzert, das nicht nur ein Genuss für die Ohren, sondern auch ganz bewusst ein besonderer Genuss für die Augen ist.

16. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Klaus-Peter Kappest

die Night of Sounds in Schmallenberg

Es ist bald wieder soweit: die Night of Sounds steht bevor. In Schmallenberg findet das große Konzert statt, das Symphoniekonzert, das Opernkonzert, das Musical-Konzert, das Filmmusikkonzert, das nicht nur ein Genuss für die Ohren, sondern auch ganz bewusst ein besonderer Genuss für die Augen ist. Die Vorbereitung laufen auf Hochtouren und wir sprechen jetzt mit den führenden Köpfen des Projektes – David Löher und Klaus Winkelmeyer – darüber, was eigentlich alles zu tun ist bei der Vorbereitung der Night of Sounds und natürlich ganz besonders, was in diesem Jahr zu tun ist, welche Besonderheiten auf uns warten. 

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