WOLLcast Pauerland: Michael Beckmann

Michael Beckmann ist Musiker, Bassist, Produzent und Kopf hinter vielen Filmmusikmomenten. Wir wollen wissen, wie klingen Kindheit und Jugend im Sauerland, wie wird aus Probenraum Energie ein professioneller Sound und wie findet man die Musik zu einer Filmfigur?

14. August 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Michael Beckmann

Rainbirds und 25 Jahre Filmmusik

Michael Beckmann ist Musiker, Bassist, Produzent und Kopf hinter vielen Filmmusikmomenten. Wir wollen wissen, wie klingen Kindheit und Jugend im Sauerland, wie wird aus Probenraum Energie ein professioneller Sound und wie findet man die Musik zu einer Filmfigur? Wir reden über Erfolge, Umwege und die Frage, was eine Region leisten kann, damit kreative hier Wurzeln schlagen. Michael Beckmann ist unter anderem Bassist der Rockband Rainbirds und Komponist der Musik zu Filmen wie „Fuck ju Göthe“.

Bild von Hoffe, Hermann-J.

Hoffe, Hermann-J.

