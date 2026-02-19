Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Literatur, CO₂ und die Frage der Normalität

19. Februar 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Im Gespräch mit Hans-Martin Esser

Was ist eigentlich „normal“ in einer Zeit permanenter Krisen, moralischer Zuspitzungen und gesellschaftlicher Überforderung? Und welche Rolle können Literatur, Kultur und regionales Denken dabei spielen?

In einer neuen Folge des WOLLcast Sauerland sprechen wir mit dem Autor und Essayisten Hans-Martin Esser über seine literarische Arbeit, über öffentliche Diskurse rund um CO₂ und Klimapolitik sowie über die Verantwortung von Kultur in Zeiten der sogenannten „Neuen Normalität“.

Als gebürtiger Sauerländer und langjähriger Akteur der regionalen Literaturlandschaft blickt Esser dabei nicht nur auf die großen gesellschaftlichen Linien, sondern auch auf das Sauerland selbst: auf seine kulturellen Potenziale, seine literarischen Stimmen und auf die Frage, was es heute heißt, mehr Sauerland zu wagen.

Ein besonderes Highlight der Folge: Hans-Martin Esser liest eine Passage aus seinem aktuellen Buch und ordnet den Text im Gespräch ein.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

