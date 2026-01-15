WOLLcast Pauerland: Konsultec Schmallenberg

Digitalisierung in der Finanzbuchhaltung – und das nahbar, menschlich und simpel

Zahlen, Daten, Buchhaltung, Digitalisierung und die Frage, wie behalte ich als Unternehmer eigentlich den Überblick – um diese Fragen geht es in dieser Ausgabe des WOLLcast Pauerland Advertorial, dem Podcast, in dem wir die Menschen, Unternehmen und Geschichten aus dem Sauerland vorstellen, die unsere Region prägen und nach vorne bringen. Dafür schauen wir heute auf ein Unternehmen, das frisch nach Schmallenberg gekommen ist: das Unternehmen Konsultech. Mit einem neuen Standort in der Schmallenberger Südstraße bringt Konsultech moderne digitale Buchhaltung, Prozessdigitalisierung und echte Finanzexpertise in Sauerland, aber in einer Form, die zu unserer Region passt: bodenständig, nahbar und menschlich. Wir sprechen heute mit Sebastian Rinne, Geschäftsführender Gesellschafter und mit Dustin Renker, dem Gesicht von Konsultech in Schmallenberg.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.