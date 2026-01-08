Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Kompass geht in neue Hände

8. Januar 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Tanja Deus übernimmt den Wanderladen in Bad Fredeburg

Der Wanderladen Kompass in Bad Fredeburg  ist seit Jahrzehnten die erste Anlaufadresse für alle im Sauerland, die nach draußen wollen, die Wanderschuhe, Rucksäcke, Regenjacken, Hüte und dergleichen brauchen. Rita und Anton Kebekus haben den Laden mit ihrer Bodenständigkeit den Laden zu dem gemacht, was er heute ist: ein Sauerländer Original. Jetzt gehen die beiden in Rente. Die Neue Eigentümerin des „Kompass“ ist Tanja Deus. Wir haben mit ihr und Anton Kebekus darüber gesprochen, wie die Übergabe so läuft, was ihre Träume sind, wo die besonderen Kompetenzen liegen und wie es in Zukunft mit dem Wanderladen Kompass weitergehen wird.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
