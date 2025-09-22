WOLLcast Pauerland: Kommunalpolitik-Anekdoten

Franz-Josef Pape zur kommunalen Neugliederung und mehr

Nicht viele Politiker, die an der kommunalen Neugliederung beteiligt waren, sind bis in die Gegenwart aktiv geblieben. Einer von ihnen ist Franz Josef-Pape (zunächst SPD, später dann BfS). Mit Anekdoten und Hintergrundinformationen gibt er Einblicke in die Zeit der Neugliederung und die Ereignisse danach, die ihn zum einzigen SPD-Bürgermeister Schmallenbergs seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben.

