WOLLcast Pauerland: Kirche, Krise und Vertrauen

Ein Gespräch mit Pfarrer Ulrich Stipp

Ein bewegendes, offenes und nachdenkliches Gespräch mit Pfarrer Ulrich Stipp vom Pastoralverbund Schmallenberg/Eslohe. Im Mittelpunkt des ausführlichen Interviews stehen zwei Themen, die derzeit viele Menschen bewegen: die aktuellen Auswirkungen der Missbrauchsstudie des Erzbistums Paderborn – insbesondere mit Blick auf das Sauerland – sowie die jüngst veröffentlichten Kirchenzahlen für das Jahr 2025 und die Frage, wie es um die Zukunft der Kirche in unserer Region bestellt ist. Dabei ging es um Verantwortung, Aufarbeitung und verlorenes Vertrauen – aber auch um Hoffnung, Glauben und die Herausforderungen, vor denen Kirche heute im ländlichen Raum steht.

Pfarrer Stipp spricht offen über die Stimmung in den Gemeinden, über persönliche Eindrücke und darüber, wie die Kirche mit den tiefen Wunden der Vergangenheit umgehen muss, wenn sie wieder glaubwürdig sein will. Ein ehrliches Gespräch über ein sensibles Thema – ohne Ausweichen, ohne Floskeln, mit klarem Blick auf die Realität.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.