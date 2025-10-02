Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Kathrin Heinrichs

Die bekannte Autorin Kathrin Heinrichs, die das Sauerland nicht nur kennt, sondern es auch in spannende Geschichten verwandelt, schreibt Krimis voller Typen, die man sofort wiedererkennt, voller Humor und natürlich voller Spannung.

2. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Die Sauerländer Krimiautorin

Die bekannte Autorin Kathrin Heinrichs, die das Sauerland nicht nur kennt, sondern es auch in spannende Geschichten verwandelt, schreibt Krimis voller Typen, die man sofort wiedererkennt, voller Humor und natürlich voller Spannung. 2022 erhielt sie für ihren Kurzkrimi freier Fall den Glauserpreis eine Auszeichnung, die in Krimikreisen hoch angesehen ist. Im Podcast spricht sie über Mord, Milieu und unsere Heimat, sie erzählt, was sie antreibt, welche ihrer Figuren ihr besonders am Herzen liegen und wieviel von ihr selbst in ihnen steckt.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

