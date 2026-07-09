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WOLLcast Pauerland: Hubertus von Fürstenberg – Teil 1

Die Bruchhauser Steine sind weit mehr als ein beeindruckendes Naturdenkmal. Sie erzählen die Geschichte des Sauerlandes – und vielleicht sogar ein Stück der Geschichte Europas.

9. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Das Geheimnis der Bruchhauser Steine

Die Bruchhauser Steine sind weit mehr als ein beeindruckendes Naturdenkmal. Sie erzählen die Geschichte des Sauerlandes – und vielleicht sogar ein Stück der Geschichte Europas.

Im neuen WOLLcast Pauerland spricht Hermann Hoffe mit Hubertus von Fürstenberg über einen Ort, der seit Jahrtausenden Menschen fasziniert. Es geht um die Bruchhauser Steine als Kultstätte der Eisenzeit, um neue archäologische Erkenntnisse, um die Entstehung der Stiftung Bruchhauser Steine und um die Verantwortung, ein einzigartiges Natur- und Kulturerbe für kommende Generationen zu bewahren. Doch das Gespräch reicht weit darüber hinaus. Hubertus von Fürstenberg beschreibt das Sauerland als europäische Kulturlandschaft, spricht über Heimat, Identität, den Rothaarsteig, die Rolle historischer Bauwerke und darüber, warum die Sauerländer ihre Geschichte selbstbewusster erzählen sollten.

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