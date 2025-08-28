WOLLcast Pauerland: Hotel Rimberg im Spiegel der Zeit

Alfons Schnieder und Heidi Knoche über Pioniergeist, Brandtrauma und Visionen für 50 Jahre Stadt Schmallenberg

Tourismus spielt für die Stadt Schmallenberg neben der allgemeinen starken wirtschaftlichen Kompetenz mit Industrie, Handwerk, Handel und Gesundheitswirtschaft eine hervorgehobene Rolle. Die einzigartige Landschaft des Schmallenberger Sauerlandes, die schmucken Dörfer, die spürbare Gastfreundschaft und vor allem das touristische Angebot und die gastronomische Vielfalt zeichnen die Stadt mit den 84 Orten aus.

Eines dieser Hotels und Gastronomiebetriebe mit bewegter Geschichte und langer Tradition ist das auf knapp 700 Meter Höhe gelegen Hotel Rimberg unterhalb des 818 Meter hohen Hunau-Gipfels an der Landstraße 776 zwischen Bad Fredeburg und Bödefeld sowie dem neuen Greenhill Bikepark in Gellinghausen gelegen. Wir sprechen heute mit Heidi Knoche, die über Jahrzehnte zusammen mit ihrem verstorbenen Mann das Hotel Knoche auf dem Rimberg geführt hat, und Alfons Schnieder, dessen Hotelgruppe Schnieder das Hotel 2014 übernommen hat.

