WOLLcast Pauerland: Hans-Heinz Wisotzky

Talente finden, sie halten und Unternehmen dabei unterstützen, im Wettbewerb um die besten Köpfe zu bestehen, diese Themen bewegen Hans Heinz Wisotzky.

27. November 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Die perfekte Mitarbeiterreise

Talente finden, sie halten und Unternehmen dabei unterstützen, im Wettbewerb um die besten Köpfe zu bestehen, diese Themen bewegen Hans Heinz Wisotzky. Er ist Unternehmensberater, Sparringspartner für mittelständische Firmen und einer der profundesten Kenner des Personalmarkts, nicht nur in unserer Region.

In seinen Büchern und Vorträgen gibt er Unternehmen eine praxisnahe Anleitung, wie Recruting heute funktioniert und warum gerade das Sauerland gute Chancen hat, sich zukunftsfähig aufzustellen. Wir sprechen mit ihm über Menschen, Motivation, Mut zur Veränderung und darüber, was wir hier im Sauerland tun können, um auch morgen eine starke Wirtschaftsregion zu bleiben.

