WOLLcast Pauerland: Hannah Neise

Olympiasiegerin aus dem Sauerland

Kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele an diesem Wochenende in Italien begrüßen wir im WOLLcast Pauerland eine der größten Sportpersönlichkeiten, die das Sauerland je hervorgebracht hat: Hannah Neise aus Schmallenberg.

Mit nur 14 Jahren begann sie ihre Karriere im Skeleton auf der Heimbahn in Winterberg, durchlief den Nachwuchsbereich, wurde Junioren-Weltmeisterin – und schrieb 2022 in Peking Geschichte: Als erste deutsche Olympiasiegerin im Skeleton gewann sie sensationell die Goldmedaille.

Heute gehört Hannah Neise zur Weltspitze ihres Sports. Weltcup-Podestplätze, WM-Medaillen und der Blick auf Olympia 2026 prägen ihre aktuelle Laufbahn.

Im WOLLcast spricht sie offen über ihren Weg, über mentale Stärke, Rückschläge und Motivation – und darüber, welche Rolle Schmallenberg und das Sauerland für sie bis heute spielen.

Ein Gespräch über Leistung, Heimat und die Frage, was es braucht, um an der Weltspitze zu bestehen.

Jetzt im WOLLcast Pauerland – aus dem Pauerland-Studio.

