WOLLcast Pauerland: Handweberei Abtei Königsmünster

Man kann aus nichts etwas gestalten und hat überall den Einfluss.

Wer Bruder Alexander in der Handweberei der Abtei Königsmünster begegnet, merkt schnell: Hier entstehen nicht einfach Stoffe. Hier werden Farben, Gedanken und Erfahrungen Faden für Faden zu etwas Neuem verwoben. Seit fast vier Jahrzehnten fertigt der Benediktinermönch liturgische Gewänder, die heute in Kirchen vom Sauerland bis nach Seattle getragen werden. Ein Besuch in einer Werkstatt, in der Geduld, Präzision und Kreativität eine besondere Verbindung eingehen.

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