Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Hamlet 2.0 und Dunkle Dichter

Markus J. Beyer ist vieles: leidenschaftlicher Pädagoge an der Sekundarschule in Ennepetal, umtriebiger Sprachkünstler, Grenzgänger zwischen Literatur und Gesellschaft und Autor zweier spannender Titel für junge Leser, die im Sauerländer WOLL-Verlag erschienen sind.

11. Dezember 2025 | < 1 Minute Lesezeit

WOLL-Autor Markus Beyer

Zwischen Hamlet und Heimat: ein WOLL-Literatur-Gespräch mit dem Autor Markus J. Beyer. Er ist vieles: leidenschaftlicher Pädagoge an der Sekundarschule in Ennepetal, umtriebiger Sprachkünstler, Grenzgänger zwischen Literatur und Gesellschaft und Autor zweier spannender Titel für junge Leser, die im Sauerländer WOLL-Verlag erschienen sind. „Hamlet 2.0“ und „Dunkle Dichter“. Wir haben mit ihm über moderne Klassiker, über Jugendliteratur, dunkle Poesie und das Schreiben für junge Menschen abseits der Großstadt gesprochen.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

Weitere Beiträge ansehen
Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
Weitere Fotos ansehen

Weitere Artikel:

Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Guten Morgen, Sauerland!
29. Dezember 2024 | < 1 Minute Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Die große Suche nach dem Selbst
27. Januar 2024 | 2 Minuten Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
WOLLcast Pauerland: Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz
13. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit