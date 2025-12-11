WOLLcast Pauerland: Hamlet 2.0 und Dunkle Dichter

WOLL-Autor Markus Beyer

Zwischen Hamlet und Heimat: ein WOLL-Literatur-Gespräch mit dem Autor Markus J. Beyer. Er ist vieles: leidenschaftlicher Pädagoge an der Sekundarschule in Ennepetal, umtriebiger Sprachkünstler, Grenzgänger zwischen Literatur und Gesellschaft und Autor zweier spannender Titel für junge Leser, die im Sauerländer WOLL-Verlag erschienen sind. „Hamlet 2.0“ und „Dunkle Dichter“. Wir haben mit ihm über moderne Klassiker, über Jugendliteratur, dunkle Poesie und das Schreiben für junge Menschen abseits der Großstadt gesprochen.

