WOLLcast Pauerland: Geschwister Graef

Zwei Schwestern. Zwei Persönlichkeiten. Ein gemeinsamer Blick nach vorne.

Im neuen WOLLcast Pauerland sprechen Franziska Graef und Johanna Graef-Krengel über Familie, Verantwortung, Unternehmertum und darüber, wie unterschiedlich Wege verlaufen können – und dennoch zusammenführen. Es geht um Herkunft und Heimat, um Entscheidungen und Erwartungen, um das Arbeiten im Sauerland und um die Frage, wie man Haltung bewahrt, wenn sich die Welt verändert.

Ein persönliches Gespräch über Werte, Vertrauen, Veränderung und die Kraft gemeinsamer Wurzeln – offen, direkt und mit vielen Gedanken, die weit über das reine Unternehmertum hinausgehen.

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