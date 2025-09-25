WOLLcast Pauerland: Fritz Eckenga

Geflügeltes Westfalen

Der Kabarettist, Autor und echte Ruhrgebietswestfale Fritz Eckenga hat in Schmallenberg sein neues Buch „Geflügeltes Westfalen“ vorgestellt – ein humorvoller und kluger Blick auf schräge Vögel, gefiederte Eigenheiten und vielleicht auch ein bisschen auf uns selbst. Im Interview spricht er über die Geschichten hinter dem Buch, über Westfalen und das Sauerland, über Humor als Lebenshaltung und natürlich über die kleinen und großen Begegnungen mit den gefiederten Bewohnern der Region.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.