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WOLLcast Pauerland: Feinstaub und die Kultur des Irrtums

Feinstaub, Pandemie und die Macht der Zahlen: Was ist damals wirklich passiert? Welche Rolle spielten Krankenhausdaten, Beatmungen, Sterbestatistiken und politische Entscheidungen? Und warum wirft der Blick auf Bergamo bis heute Fragen auf?

22. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Lungenfacharzt Prof. Dieter Köhler im Interview

Feinstaub, Pandemie und die Macht der Zahlen: Was ist damals wirklich passiert? Welche Rolle spielten Krankenhausdaten, Beatmungen, Sterbestatistiken und politische Entscheidungen? Und warum wirft der Blick auf Bergamo bis heute Fragen auf?

Im neuen WOLLcast Pauerland spricht Prof. Dr. Köhler über seine Analysen zu Feinstaub, Corona, Übersterblichkeit und den Umgang mit wissenschaftlichen Daten. Ein intensives Gespräch über Medizin, Statistik, Verantwortung – und über die Frage, wie wir Krisen bewerten. Dabei geht es nicht um schnelle Antworten, sondern um den Versuch, Zusammenhänge besser zu verstehen. Offen, kritisch und mit vielen Zahlen, die zum Nachdenken anregen.

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