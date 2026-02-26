WOLLcast Pauerland: Evensong im Kloster Rumbeck

im Gespräch mit Thomas Niemand und Pater Werner

Eine musikalische Abendandacht, getragen vom Gesang – wer die Britischen Inseln besucht hat, kennt diesen allgegenwärtigen Brauch. Pater Werner und der langjährige Rumbecker Organist Thomas Niemand – beide aus der Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg – haben jene alte Tradition der Anglikanischen Kirche ins Sauerland geholt. Neben einer Orgel, deren älteste Pfeifen fast 600 Jahre alt sind, haben sich 12 aktive Chorsängerinnen und -sänger zum Evensong zusammengefunden. Es erklingt Musik aus mehreren Jahrhunderten, die zum Teil extra für den Evensong komponiert wurde und von zeitgenössischen Komponisten immer noch komponiert wird. Den stimmungsvollen Rahmen bietet die frisch renovierte Rumbecker Klosterkirche mit ihrem aufwendigen und fotogenen Lichtkonzept.

Bei aller Opulenz in Ton und Bild, bleibt der Kern des Evensongs das abendliche, vom Chor gesungene Gebet in alter, klösterlicher Tradition. Pater Werner aus der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede – heute Pastor in Arnsberg – wählt für jeden Evensong einen Psalm als Kern und gibt durch seine behutsame Auslegung den Kirchenbesuchern spirituelle Impulse mit auf den Weg.

Einen Evensong gibt es in Rumbeck an jedem ersten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

