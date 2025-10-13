WOLLcast Pauerland: Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz

Pastorale Veränderungen im Sauerland – Herausforderungen und Chancen

Der Paderborner Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz spricht im WOLLcast Pauerland über die Entwicklungen der katholischen Kirche im Sauerland. Gerade dort prägen neue pastorale Vorgaben, strukturelle Veränderungen und die Frage nach lebendiger Glaubenspraxis die Diskussion. Der Erzbischof schildert, wie er die Situation einschätzt und welche Perspektiven er für die Gläubigen im Sauerland sieht.

