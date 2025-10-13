Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz

Der Paderborner Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz spricht im WOLLcast Pauerland über die Entwicklungen der katholischen Kirche im Sauerland. Gerade dort prägen neue pastorale Vorgaben, strukturelle Veränderungen und die Frage nach lebendiger Glaubenspraxis die Diskussion.

13. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Pastorale Veränderungen im Sauerland – Herausforderungen und Chancen

Der Paderborner Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz spricht im WOLLcast Pauerland über die Entwicklungen der katholischen Kirche im Sauerland. Gerade dort prägen neue pastorale Vorgaben, strukturelle Veränderungen und die Frage nach lebendiger Glaubenspraxis die Diskussion. Der Erzbischof schildert, wie er die Situation einschätzt und welche Perspektiven er für die Gläubigen im Sauerland sieht.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

