WOLLcast Pauerland: Energiewende vor dem Scheitern?

Manfred Haferburg und Peter Wilhelm Borbet im Interview

Windkraft, Strompreise, Versorgungssicherheit und die Zukunft unserer Landschaften – kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie die Energiepolitik. Im neuen WOLLcast Pauerland sprechen Hermann Hoffe, der Kernenergieexperte Manfred Haferburg und Peter Wilhelm Borbet von HSK Gegenwind über die großen Fragen der Energiewende. Ist Deutschland mit seinem Kurs auf dem richtigen Weg? Welche Folgen haben Windkraftausbau und steigende Energiekosten für Wirtschaft, Kommunen und Bürger? Welche Rolle spielen Natur- und Landschaftsschutz im Sauerland? Und wie beurteilen internationale Experten den deutschen Sonderweg?

Das Gespräch liefert ungewöhnliche Einblicke, klare Positionen und reichlich Stoff für Diskussionen. Dabei wird deutlich: Es geht nicht nur um Windräder auf den Höhenzügen des Sauerlandes, sondern um die grundlegende Frage, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen soll.

Eine Folge, die sicherlich nicht jedem gefallen wird – die aber zum Nachdenken anregt und zur Debatte einlädt. Denn gerade bei Zukunftsfragen braucht es den offenen Austausch unterschiedlicher Sichtweisen.

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