WOLLcast Pauerland: Ein Modellprojekt Wald

Peter Schleifenbaum über nachhaltige Forstwirtschaft und sanften Tourismus

Peter Schleifenbaum ist ein Sauerländer, der einen ganzen Wald neu gedacht hat. Aufgewachsen in Bad Fredeburg, führte ihn sein Weg in den 1980er-Jahren nach Kanada – in einen völlig ausgeplünderten Wald in Ontario. Was andere abgeschrieben hatten, wurde für Schleifenbaum zur Lebensaufgabe. Mit Geduld, Weitblick und Respekt vor der Natur entwickelte er daraus den Halliburton Forest: ein international beachtetes Modellprojekt für nachhaltige Waldwirtschaft, Forschung und sanften Tourismus. Wolf Center, Baumwipfelpfad, Unterwasser-Expeditionen – all das entstand aus der Idee, den Wald als lebendigen, dreidimensionalen Raum begreifbar zu machen. Trotz seines Lebenswerks in Kanada ist Schleifenbaum dem Sauerland eng verbunden. Eine WOLLcast Pauerland-Folge über Wurzeln, Verantwortung und den Mut, neue Wege zu gehen.

