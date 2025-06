WOLLcast Pauerland: Dritter Ort Schmallenberg

Eröffnung eines Raums für Kultur und Begegnung

Der „Dritte Ort Schmallenberg“ – ein Raum für Kultur und Begegnung – wurde am Montag, den 26. Mai 2025 offiziell eröffnet. Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Ina Brandes beschreibt im Interview, was sie an diesem Projekt besonders begeistert. Saskia Holsträter, die Leiterin des Kulturamtes der Stadt Schmallenberg, erklärt, was ein „Dritter Ort“ eigentlich ist und was die Schmallenberger in Zukunft an diesem Ort vor haben. Sie entrollt einen bunten Wandteppich voller Ideen von den Literaturtagen NRW über ein Fotofestival, Konzerte und Ausstellungen bis zu niederschwelligen Mitmachangeboten wie einem Spielekreis.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.