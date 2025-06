WOLLcast Pauerland: Dritter Ort Schalksmühle

Kultur und Begegnung unter 8 Giebeln

„Die Gemeinde Schalksmühle hat mit den 8 Giebeln einen Ort geschaffen, an dem Menschen für andere Menschen Freizeit gestalten können. Einfach mal machen – ohne finanzielle Risiken und ohne organisatorische Hürden,“ so beschreibt Silke Scharpe die Grundidee des Dritten Ortes Schalksmühle. Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen wurde der Ort aus einer ehemaligen, evangelischen Kirche geschaffen. Der Begriff „Dritter Ort“ als einen Ort des Zusammenkommens in der Freizeit geht auf den Soziologen Ray Oldenburg zurück.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.