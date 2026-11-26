Sauerländer Sprache – Sauerländer Indentität

Ein Land mit tausend Bergen, starken Menschen und einer Sprache, die mehr ist als nur Worte: das Sauerländer-Platt. Doch Hand auf’s Herz, wer spricht es heute noch wirklich? Wer versteht es noch und wer bewahrt es für die Zukunft? Genau darum geht es im heutigen WOLLcast Pauerland. Wir sprechen mit einem Mann, der wie kaum ein anderer für das Platt im Sauerland steht: Markus Hiegemann. Radiomacher, Chefredakteur der Hoch-Sauerland-Welle und Stimme hinter der Sendung: „Da biste Platt“. Seit über 20 Jahren bringt er das Sauerländer-Platt ins Radio – Woche für Woche mit Geschichten, Stimmen und echter Heimat. Und wir fragen, ist Platt nur Nostalgie oder hat diese Sprache eine echte Zukunft?

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